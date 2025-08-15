GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK İLE KARŞILAŞTI

Galatasaray, Süper Lig’in 2. hafta maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Maç öncesi taraftarların merakla beklediği haber geldi; takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığından sonra ilk kez kadroda yer aldı.

Icardi’NİN SEZONU KAPANDI

Mauro Icardi, 7 Kasım 2024’te UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta çapraz bağlarından sakatlanmıştı ve bu nedenle sezonu kapatmıştı. Uzun bir ayrılığın ardından Icardi, 281 gün sonra yedekler arasında yer alarak sahadaki yerini aldı.

YILDIZ FUTBOLCU SAHALARA DÖNDÜ

Maçın 80. dakikasında, Mauro Icardi sahalara geri döndü. Icardi, Davinson Sanchez’in yerine oyuna dahil olarak, uzun bir aradan sonra yeniden formasını giymiş oldu.