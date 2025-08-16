Mauro Icardi, Sahaya Döndü

GALATASARAY VE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI

Galatasaray, Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Arjantinli golcü Mauro Icardi, uzun bir sakatlık döneminin ardından kadroda yer buldu.

Icardi’NİN SAKATLIĞI VE DÖNÜŞÜ

Mauro Icardi, 7 Kasım 2024 tarihindeki UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham’a karşı oynanan maçta çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu kapatmıştı. 281 günün ardından kadroya giren Icardi, yedek oyuncular arasında yer aldı.

MAÇA DAKİKA 80’DE GİRDİ

Maçın 80. dakikasında sahalara dönen yıldız futbolcu, Davinson Sanchez’in yerine oyuna girdi. Icardi, uzun bir aradan sonra yeniden formasını giymiş oldu.