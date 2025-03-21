Mauro Icardi ve Wanda Nara Boşandı

EVLİLİKLERİ RESMEN BİTTİ
2014 yılında hayatlarını birleştiren Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara, 10 yılı aşkın süren evliliklerini sonlandırdı. Ortak mülkleri nedeniyle boşanma davasını İtalya’da açan çift, Milano’daki mahkemede işlemlerini tamamlayarak resmi olarak boşandı.
MAL VARLIĞI PAYLAŞIMI SÜRECEK
Icardi ve Nara arasındaki boşanma davası ile birlikte, ekonomik ve mal varlığı paylaşım davalarının devam edeceği öğrenildi. Çiftin evliliğinden Francesca ve Isabella adında iki kız çocukları dünyaya gelmişti.