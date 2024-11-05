MAVİ TAKIM KAPTANLIĞI İÇİN YARIŞMA

MasterChef Türkiye’de finale doğru ilerlerken, bu hafta mavi takım kaptanlığı için yarışmacılar arasında büyük bir rekabet yaşandı. Şefler, kaptanlık oyunu olarak yarışmacılardan yaratıcı bir şekilde pizza hazırlamalarını talep etti. Mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef dünkü bölüm (4 Kasım) kaptanlar düellosunu kim kazandı? Her yarışmacı, en lezzetli pizzayı yapmak için çaba gösterirken, kaptanlık için en iyi performansı sergileyen yarışmacı, şeflerin takdirini kazanarak haftanın mavi takım kaptanı olarak seçildi. Bu yarışmanın kazananı, kendi takımını oluştururken kırmızı takım kaptanını da belirlemiş oldu.

KAPTANLAR DÜELLOSUNUN SONUCU

Şeflerin belirttiği lezzet ve sunuma en yakın tabakları hazırlayan yarışmacılar arasında Şirin, Ezgi, Onur ve Emre dikkat çekti. Gecenin sonunda, şeflerin kararıyla mavi takım kaptanlığına seçilen kişi Şirin oldu. Şirin, kendi takımına kaptanlık yaparken karşı takım kaptanı olarak Semih’i belirledi.

Bu hafta, mavi takım kaptanı Şirin ve kırmızı takım kaptanı Semih’in belirlediği yarışmacılar sayesinde takımlar yeniden oluşturuldu. Şirin’in kaptanlığındaki mavi takımda Emre, Onur, Eda, Alper ve Muratcan yer alırken, Semih’in kaptanlığındaki kırmızı takım Ezgi, Kaan, Erim, Nigar ve Emre’den oluştu. Her iki kaptan, takımlarını oluştururken stratejik kararlar alarak güçlü isimleri seçti. Takımlar kurulduktan sonra, kaptanlar Şirin ve Semih arasında avantaj sağlayacak bir düello gerçekleştirildi. Bu düelloda, kaptanlar verilen ürünlerin tadımını yaparak koku yoluyla tanımaya çalıştı. Yarışmacı değiştirme hakkının ödül olarak sunulduğu bu oyunu kazanan Semih oldu ve böylelikle takımına ekstra bir avantaj sağladı.