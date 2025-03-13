Max Türkiye’de BluTV’nin Yerini Alıyor

MAX PLATFORMUNUN DÖNÜŞÜMÜ VE TARİHİ

Warner Bros. bünyesinde yer alan BluTV, geçen yılın sonlarında Max platformuna dönüşeceğini açıklamıştı. Yeni yapılan bir duyuruda, bu dönüşümün 15 Nisan 2025’te gerçekleşeceği kesinleşti. Mevcut BluTV aboneleri Max’e aktarılacak ve Hepsiburada ile olan iş birliği de devam edecek. Türkiye’deki lansmanına yaklaşık bir ay kala, Max’in sunacağı paketler ve fiyatlar netleşti. İşte Max’in Türkiye’deki fiyatları ve sunduğu özellikler…

MAX’İN PAKET SEÇENEKLERİ VE FİYATLARI

Max, Türkiye’de “Standart” ve “Özel” olmak üzere iki ana paketle kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca, Hepsiburada Premium üyelerine özel bir “Reklamlı Temel Plan” sunulacak. Fiyatlar ve detaylar şu şekilde:

– **Standart Paket**: Aylık 229,90 TL, yıllık 2.299 TL

– Aynı anda 2 cihazdan izleme

– Full HD 1080p çözünürlük

– 30 içerik indirme hakkı

– Canlı kanallar ve spor programları (TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi)

– **Özel (Premium) Paket**: Aylık 299,90 TL, yıllık 2.999 TL

– Aynı anda 4 cihazdan izleme (spor programlarında 2 cihaza düşüyor)

– 4K UHD görüntü kalitesi ve Dolby Atmos ses

– 100 içerik indirme hakkı

– Canlı kanallar ve spor programları (TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi)

– **Reklamlı Temel Plan (Hepsiburada Premium ile)**:

– Aynı anda 2 cihazdan izleme

– Full HD 1080p çözünürlük

– Reklam içerir (Hepsiburada Premium üyelerine özel)

MEVCUT BLUTV ABONELERİ İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ

Şirket, BluTV abonesi olan kullanıcıların, Standart Paket’e (aylık 229,90 TL) otomatik olarak aktarılacağını duyurdu. Eğer 4K çözünürlük ve daha fazla cihaz desteği gibi ek özellikler istenirse, abonelerin Özel Paket’e geçiş yapması gerekecek. Hepsiburada Premium ile BluTV abonesi olanlar ise Reklamlı Temel Plan’a yönlendirilecek. Reklamsız bir deneyim için bu kullanıcıların Standart veya Özel paketlerden birini ayrı olarak satın alması gerekecek.

HEPSIBURADA İLE İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

BluTV’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Hepsiburada Premium’un 49,90 TL’lik üyeliğiyle sunulan abonelikti. Max’te bu iş birliği sürdürülecek. Ancak, Hepsiburada Premium üyeleri reklamlı bir temel plana geçiş yapacak. Reklam görmek istemeyen kullanıcılar, Standart veya Özel paketlere yönelmek zorunda kalacak. Bu durum, Hepsiburada Premium üyeleri için ek bir maliyet yaratabilir.

MAX’İN SUNDUĞU YENİ DENEYİM

Max, BluTV’nin mevcut içerik kütüphanesine ek olarak Warner Bros.’un gişe rekorları kıran filmleri, HBO’nun popüler dizileri, DC Evreni yapımları ve Eurosport’un canlı spor yayınlarını kullanıcılarla buluşturacak. Full HD ve 4K UHD gibi yüksek görüntü kalitesi, Dolby Atmos ses desteği ve çoklu cihaz kullanımı gibi özellikler, platformun Türkiye’deki diğer dijital yayın hizmetlerinden farklılaşmasını hedefliyor.

KULLANICILAR İÇİN YENİ BİR DÖNEM

15 Nisan’da BluTV’nin yerini alarak Türkiye pazarına girecek Max, hem mevcut BluTV aboneleri hem de yeni kullanıcılar için farklı seçenekler sunuyor. Standart ve Özel paketlerin fiyatları, sunduğu özelliklerle rekabetçi bir konumda bulunurken, Hepsiburada iş birliğiyle gelen reklamlı plan, bütçe dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ancak, reklam görmek istemeyen kullanıcıların ek ödeme yapması gerekecek. Max’in Türkiye’deki başarısı, sunduğu içerik kalitesi ve kullanıcı deneyimiyle yakından izlenecek.