Maxwell, Epstein’ın Müşteri Listesi Yok

DAVA GÖRÜŞMELERİ VE SES KAYDI

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein’ın suçlarına karışan veya hukuki olarak sorumluluğu bulunan tek kişi olan Ghislaine Maxwell ile bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını yayımladı. Bu görüşmelerde Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan kayıtlara göre, Maxwell, Epstein’ın bir “müşteri listesi olmadığını” iddia etti. Bunun yanı sıra, Epstein’ın intihar etmediğine inandığına dair önceki açıklamalarını da yineledi.

TRUMP İLE TANISMA SÜRECİ

Maxwell, ABD Başkanı Donald Trump’ı tanıyıp tanımadığına dair soruya, onu tanıdığını ve muhtemelen ilk kez 1990 yılında, babası Robert Maxwell’in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu dönemde tanıştıklarını ifade etti. Tutanaklarda Maxwell’in, “O dönemde Donald Trump’la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu.” şeklindeki sözleri yer aldı. Ayrıca babasının, Trump’ın eski eşi Ivana Trump’ı çok sevdiğini ve “Çünkü o da babamın memleketi olan Çekoslovakya’dandı.” ifadesiyle vurguladı.

POLİTİK DEĞERLENDİRME

ABD medyası, Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı bu bilgileri, “Trump yönetiminin komplo teorileri ve asla gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi açtığı siyasi yaraları sarmaya yönelik son bir çabası” olarak yorumladı. Maxwell, 2021 yılında Epstein’ın genç kızları kaçırmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle yargılanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi’ne ifade vermeye hazır olduğunu belirtti.