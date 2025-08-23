Dünya

Maxwell, Epstein’ın Müşteri Listesi Yok Dedi

maxwell-epstein-in-musteri-listesi-yok-dedi

ABD ADALET BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMALARI

ABD Adalet Bakanlığı, Ghislaine Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında gerçekleşen bir görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını kamuoyuyla paylaştı. Bu görüşmede Maxwell, Jeffrey Epstein’ın “müşteri listesi bulunmadığı” yönündeki iddialarını dile getirdi. Ayrıca, Epstein’ın intihar etmediğine dair daha önce yaptığı açıklamaları da yineledi.

TRUMP İLE İLİŞKİSİ

Maxwell’in, ABD Başkanı Donald Trump’ı tanıyıp tanımadığıyla ilgili soruya verdiği cevap dikkat çekti. “O dönemde Donald Trump’la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu.” ifadelerini kullanan Maxwell, babasının Trump’ın eski eşi Ivana Trump’ı da çok sevdiğinin altını çizdi. Maxwell, “Çünkü o da babamın memleketi olan Çekoslovakya’dandı.” dedi.

MEDYANIN DEĞERLENDİRMESİ

ABD medyası, Adalet Bakanlığının bu paylaşımını “Trump yönetiminin komplo teorileri ve asla gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi açtığı siyasi yaraları sarmaya yönelik son bir çabası” olarak yorumladı. Maxwell, 2021 yılında Epstein’ın genç kızları kaçırmasına yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şu anda temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi’ne ifade vermeye hazır olduğunu belirtmişti.

