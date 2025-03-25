Maydonoz Döner Araçları TMSF Tarafından Satışta

FAST-FOOD ZİNCİRİ MAYDONOZ DÖNER’İN DEVRI

Son yıllarda Türkiye’nin pek çok yerine şube açan fast-food zinciri Maydonoz Döner’in yönetimi, 21 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyon ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Bu süreçte, aralarında şirket sahiplerinin de bulunduğu 126 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Yönetimi kayyuma devredilen şirketin, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. TMSF, Maydonoz Döner’e ait araçları satışa çıkardı.

ARAÇLARIN SATIŞI VE İHALE TARİHİ

Maydonoz Döner yöneticilerinin kullanımına sunulan toplam 8 otomobil için ihale bilgileri açıklandı. TMSF’nin satış ilanında, iki adet Mercedes, iki adet BMW, iki adet Volvo, bir adet Renault Clio ve bir adet Fiat Egea marka araç yer alıyor. İhale, 7 Nisan 2025 tarihinde açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek.

Satışa çıkarılan 8 aracın toplam muhammen bedeli 21 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye çıkacak araçlar arasında en uygun fiyatlısı 875 bin TL bedelle ihaleye sunulacak 2022 model Fiat Egea olurken, en pahalı araç ise 3 milyon 800 bin TL bedelle ihaleye çıkacak 2023 model Mercedes E200 D olarak belirlendi.