Maydonoz Döner’e Ait Otomobiller Satışta

FAST-FOOD ZİNCİRİNİN DEVRI VE TUTUKLAMA KARARLARI

Son yıllarda, Türkiye’nin birçok yerinde şube açan fast-food zinciri Maydonoz Döner’in yönetimi, 21 Şubat’ta gerçekleşen bir operasyonla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Bu süreçte, şirketin sahiplerinin de aralarında bulunduğu 126 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen bu firma, yönetiminin kayyuma devredilmesiyle dikkat çekti.

ARAÇLARIN SATIŞI İHALEYE ÇIKIYOR

TMSF, Maydonoz Döner’e ait olan araçları satışa sunma kararı aldı. Yöneticilerin kullanımındaki 8 otomobil için ihale bilgileri kamuoyuna duyuruldu. TMSF’nin satış ilanında, iki tane Mercedes, iki tane BMW, iki tane Volvo, bir tane Renault Clio ve bir tane Fiat Egea marka araç bulunuyor.

İhale, açık artırma usulü ile 7 Nisan 2025’te yapılacak. Satışa sunulan 8 aracın toplam muhammen bedeli 21 milyon lira olarak belirlendi. Bu ihaledeki en uygun otomobil, 875 bin lira başlangıç bedeli ile 2022 model Fiat Egea olurken, en yüksek fiyatla ihale edilecek otomobil ise 3 milyon 800 bin lira değerindeki 2023 model Mercedes E200 D oldu.