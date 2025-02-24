Maydonoz Döner Operasyonunda 126 Tutuklama

TERÖRLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Terör örgütleriyle yapılan mücadele kararlılıkla devam ediyor. Antalya merkezli olarak 32 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonu, ‘Maydonoz Döner’ detaylarıyla tüm ülkenin dikkatini çeken bir soruşturmaya dönüştü. İçişleri Bakanlığı, FETÖ ile bağlantılı bireylerin şubelik verdiği ve örgüte finansman sağladığı tespit edilen bir restorana operasyon düzenleyerek, bu şirkete kayyum atamıştı. “Maydonoz Döner baskını” adı verilen FETÖ soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamındaki il sayısı 32’ye yükselirken, gözaltına alınanların sayısı 372 oldu.

ŞÜPHELİLERDEN 126’SI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen şüphelilerden, savcılık işlemlerinin arkasından nöbetçi hakimliklerine çıkarılan 4 kamu çalışanı ile birlikte toplamda 126 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 156’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 90 kişi emniyet ve savcılıklardan serbest kalmayı başardı.

ŞÜPHELİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Şüpheliler arasında FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen hakim ve kamu personelinin de yer aldığı öğrenildi. “Maydonoz Döner” isimli restoran zincirine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Restoranın şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli birey, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılınca ciro düşüklüğü ve işyeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing uygulandığını iddia etti. R.Ö.’nün, ciro artışları ve kamu kurumlarından ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantılarıyla ilgili CİMER’e bir itiraf mektubu yazdığı belirlendi. Savcılıkça ifadesi alınan R.Ö., örgütle bağlantısını bildiği bir arkadaşının referansıyla garson olarak işe alındığını ve pek çok itirafta bulunduğunu anlattı.

ÖNCEKİ OPERASYON HAKKINDA BİLGİLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen “Kıskaç-40” operasyonunda, bir döner restoran zinciri aracılığıyla örgüte finansman sağladığı belirlenen 353 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.