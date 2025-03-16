Mbappe’den Arda Güler’e Sinirli Tepki!

SPORSEVERLERİ EKRANA KİLİTLEYEN MAÇ

Spor tutkunları ekranları başına geçmeli çünkü Real Madrid, Villarreal karşısında 2-1’lik galibiyetiyle dikkatleri üzerine çekti! Kylian Mbappe’nin golleriyle elde edilen bu zaferde, maçın son anlarında yaşanan Arda Güler ve Mbappe arasında gerginlik, İspanyol futbol dünyasını sarstı. Milli futbolcu Arda Güler’in kaçırdığı gol fırsatı sonrası Mbappe’nin verdiği tepkiler, yayına yansıdı ve taraftarlar bu görüntülere inanmakta zorlandı!

MBAPPE’NİN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Maçın 87. dakikasında heyecan dolu bir an yaşandı. Sol kanatta Vinicius’un yaptığı pası kontrol eden Arda Güler, dar açıdaki Kylian Mbappe’ye pas vermek yerine şut çekmeyi tercih etti. Şutun dışarı gitmesiyle Mbappe adeta çıldırdı! Fransız yıldız, Arda Güler’e el kol hareketleriyle uzun süre tepki gösterdi ve bu anlar, canlı yayında tüm dünyaya yansıdı. Taraftarlar “Bu ne öfke!” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

İSPANYOL BASINI OLAYI MANŞET YAPTI

İspanyol medyası bu olayı manşetlerine taşıyarak konunun detaylarını ele aldı. Genellikle sakin ve soğukkanlı olarak bilinen Kylian Mbappe’nin, bu pozisyondaki sinirleri hakim olamadığı vurgulandı. “Mbappe’nin Arda Güler’e tepkisi, maçın önüne geçti!” gibi başlıklarla yayımlanan haberlerde, bu anların Real Madrid’in soyunma odasında nasıl yankı bulacağı merak ediliyor. Arda Güler’in bu pozisyondaki tercihi, İspanya genelinde tartışmalara yol açtı!

ARDA GÜLER’İN TERCİHİ TARTIŞMA YARATTI

Vinicius’tan gelen harika pası alan Arda Güler, dar açıya rağmen şut çekmeyi tercih etti. Müsait durumdaki Mbappe’yi yok sayması, hem taraftarlar hem de yorumcular arasında çeşitli tartışmalara sebep oldu.