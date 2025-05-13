McDonald’s Türkiye, 2 bin işe alacak

YENİ İŞ İMKANLARI SUNULUYOR

McDonald’s Türkiye, yeni bir işe alım kampanyası çerçevesinde ülke genelinde 2 bin kişiye iş fırsatı sunmaya hazırlanıyor. Şirket, çeşitli yaş gruplarına yönelik esnek çalışma modelleri ile iş gücüne katılımı desteklemeyi amaçlıyor.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILIYOR

Şirketin CEO’su Mwaffak Kanjee, büyüme stratejileri doğrultusunda 8 bini aşan çalışan sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Kanjee, yaz aylarında özellikle gençler, kadınlar ve emeklilere yönelik olarak işe alım sürecini hızlandıracaklarını açıkladı.

GENÇ ÇALIŞANLARA KARIYER FIRSATLARI

McDonald’s Türkiye, ortalama 26,6 yaş ile genç bir çalışan profiline sahip. Şirket, genç iş gücüne fırsatlar sunarak eğitimlerine devam eden çalışanların iş tecrübesi kazanmalarını destekleyen esnek çalışma politikaları uyguluyor. Kanjee, ilk iş deneyimi kazandırmanın McDonald’s Türkiye’nin istihdam politikalarının önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

KADIN İSTİHDAMINDA ARTIŞ HEDEFİ

Şirket, kadın istihdamını artırmaya yönelik politikalarıyla dikkat çekiyor. Kadın çalışan oranı yüzde 48,9, orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarında ise yüzde 40,3 seviyesine ulaşmış durumda. Kanjee, fırsat eşitliğini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER

Adaylar, tüm McDonald’s Türkiye restoranlarına şahsen başvurabileceği gibi, https://www.mcdonalds.com.tr/ adresinden özgeçmişlerini gönderebilir veya 0212 336 35 35 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alabilir.