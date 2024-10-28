MEB Açıklandı: Sözlü Sınav Puanları E-Devlet’te

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN SONUÇLAR AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları, e-Devlet üzerinden 25 Ekim 2024 tarihinde öğretmen adaylarımızın erişimine açılmıştır.” ifadesine yer verildi.

İTİRAZ SÜRECİ BAŞLATILDI

Açıklamada, “Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci bugün (28 Ekim) başlamış olup, 1 Kasım 2024 tarihinde sona erecektir. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacaktır.” denildi. İtiraz süreci tamamlandıktan sonra kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamaların 14 Kasım’da başlayacak atama tercihleri esnasında adayların tercih ekranlarında yer alacağı da belirtildi.