MEB’den Sözlü Sınav Puan Açıklaması

MEB’İN ÖĞRETMEN ATAMA DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarına yönelik sözlü sınav başarı puanlarının 25 Ekim tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, “20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları, e-Devlet üzerinden 25 Ekim 2024 tarihinde öğretmen adaylarımızın erişimine açılmıştır” ifadesine yer verildi.

İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ

Sözlü sınav sonuçlarına itiraz sürecinin 28 Ekim tarihinde başladığı ve 1 Kasım 2024 tarihinde sona ereceği belirtildi. İtirazların, sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirileceği ve sonuçların 11 Kasım 2024 tarihinde açıklanacağı bildirildi. İtiraz süreci tamamlandıktan sonra kesinleşen puanlar, 14 Kasım’da başlayacak olan atama tercihleri sırasında adayların tercih ekranlarında yer alacak.