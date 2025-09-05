Meclis Komisyonu Öcalan’ı Dinleyebilir

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde yürütülen komisyonun, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almayı planladığını ifade etti. “Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi dikkatle düşünülerek komisyon içerisinden 3–4 kişi seçilmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” sözlerini kullandı.

Yıldız, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır. Komisyon, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi, kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir.” dedi. Ayrıca, 7. toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski başkanlarının önerilerinin değerlendirildiğini belirtti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Feti Yıldız, Türk devletinin son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşadığını vurguladı ve önümüzdeki hafta görüşmelere devam edileceğini açıkladı. Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, dikkatli bir yöntemle 3-4 kişi seçmesini desteklediğini belirtti.