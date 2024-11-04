“Meclis’te 46 Maddelik Yasa Teklifi”

KANUN TEKLİFİ HAKKINDA DETAYLAR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 46 maddeden oluşan kanun teklifine dair detayları aktardı. Ruhsatsız silah kullanımı konusunda cezaların artırılacağını belirten Güler, “Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor.” şeklinde konuştu.

TRAFFİK DÜZENİ İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Karayollarındaki düzenlemenin trafik ihlallerine uygulanacak ceza miktarlarını ağırlaştırdığını ifade eden Güler, “6439 TL olan cezayı 96 bin TL, tekerrüründe 196 bin TL olarak belirliyoruz.” dedi. Bu araçlar için el konulması ve geçici olarak trafikten men edilmesi ile ilgili düzenlemeler de yapılacağını duyurdu.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN ÜLKE DIŞINA ÇIKARILMASI

Sınır dışı etme kararlarına ve kısa dönem ikame etme izninin iptaline karşı açılan davaların hızlı şekilde sonuçlandırılacağını dile getiren Güler, yasa teklifinin düzensiz göçmenlerin bir an önce ülke dışına çıkarılmasını sağlamak için hazırlandığını söyledi. Ayrıca, polis yardım sandığının emniyet mensuplarına yönelik yardımlar içereceğini ve OYAK’taki gibi emeklilik sonrası isteğe bağlı katılım sistemi ile ikinci bir emekli maaşının önerildiğini de ekledi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Güler, “Dolayısıyla ilgili 3 belediye başkanının yerine anayasanın 127. maddesi kapsamı içerisinde geçici bir süreli görevlendirme yapıldı.” dedi. Yasaların incelenmesi sonucunda, belediye başkanlarının soruşturma veya kovuşturmaya uğraması durumunda İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir belediye başkanı görevlendirilebileceğini ifade etti.