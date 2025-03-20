Meclis’te AK Parti-CHP Gerginliği Yaşandı

MECLİS’TE GERGİN BAŞLANGIÇ

Meclis Genel Kurulu, gergin bir atmosferle açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) milletvekilleri bu durumu protesto etmek amacıyla önceki gün Meclis’te kürsü işgali eylemi gerçekleştirmişti. Bugünkü oturumda ise kürsü işgali yaşanmadı ancak CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında ciddi bir gerginlik ortaya çıktı.

AK PARTİ VE CHP ARASINDA TARTIŞMA

AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında eleştirilerde bulundu. Bu eleştiriler, CHP’li milletvekilleri tarafından sert bir şekilde karşılandı. Genel Kurul’da karşılıklı olarak argo ifadeler kullanıldığı gözlemlendi ve AK Partili ile CHP’li milletvekilleri birbirlerine doğru ilerledi. Olay anında Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır’ın AK Partili milletvekillerine küçük bir kolonya şişesi fırlattığı dikkat çekti. Bu gerginlik nedeniyle oturuma 20 dakikalık bir ara verildi.