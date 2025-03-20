Meclis’te AK Parti-CHP Gerginliği Yaşandı

GENEL KURULDA GERGİNLİK YAŞANDI

Meclis’teki Genel Kurul oturumu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından gergin bir şekilde başladı. Dün Cumhuriyet Halk Partili (CHP) milletvekilleri, bu gelişmeyi protesto etmek amacıyla Meclis’te kürsü işgali eylemi gerçekleştirmişti. Bugünkü oturumda ise, kürsü işgali olmadı ancak CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında ciddi bir gerginlik oluştu.

KARŞILIKLI ELEŞTİRİLER VE TEPKİLER

AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında eleştirilerde bulundu. Bu eleştiriler, CHP’li milletvekillerinin tepkisini çekti. Genel Kurul’da birbirlerine yönelik argo kelimeler kullanılırken, AK Partili ve CHP’li milletvekilleri arasında fiziksel itişmeler de yaşandı. Olay esnasında Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, AK Partili milletvekillerine küçük bir kolonya şişesi fırlattığı gözlendi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Yaşanan gerginlik nedeniyle oturuma 20 dakika ara verildi. Meclis’teki bu olaylar, siyasi tansiyonun ne denli arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.