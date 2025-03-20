Meclis’te AK Parti ve CHP Gerginliği

MECLİS GENEL KURULUNDA GERGİN ANLAR

Meclis’teki Genel Kurul oturumu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının hemen ardından gergin bir atmosferde başladı. Daha önce Cumhuriyet Halk Partili (CHP) milletvekilleri, bu durumu protesto etmek için Meclis’te bir kürsü işgal eylemi düzenlemişti. Bugünkü oturumda ise kürsü işgali yaşanmadı fakat CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında belirgin bir gerginlik oluştu.

KARŞILIKLI ELEŞTİRİLER VE TEPKİLER

AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında eleştirilerde bulundu. Yapılan bu eleştirilere karşılık CHP’li milletvekilleri tepki gösterdi. Genel Kurul’da argo kelimelerin kullanıldığı ve AK Partili ile CHP’li milletvekillerinin birbirlerine yürüdüğü anlar dikkat çekti. Olaylar sırasında Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, AK Partili milletvekillerine küçük bir kolonya şişesi fırlattığı gözlemlendi. Tüm bu gelişmeler sonrasında oturuma 20 dakikalık bir ara verildi.