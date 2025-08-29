Meclis’te Gergin Anlar! Bahçeli Selam Vermedi

TBMM’DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze saldırısı ve Filistin halkına uygulanan soykırım, zulüm ile kıtlık politikalarını ele almak ve bölgedeki güncel durumu tartışmak amacıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıya, CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun yanı sıra, tüm siyasi grupların genel başkan ve grup başkanvekilleri de katıldı.

TENSİZ SELAMLAŞMALAR

Genel Kurul’a ilk ulaşan isimlerden biri olan MHP lideri Bahçeli, MHP sıralarındaki yerini alırken, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun salona girdiği an, ikili arasında mevcut olan gerginliği gözler önüne serdi. Dervişoğlu MHP sıralarına selam verirken; MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın ayağa kalkmak için hareket ettiği fakat Dervişoğlu’nun İYİ Parti sıralarına geçiş yaptığı gözlemlendi. Üstelik MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’na selam vermediği de dikkat çekti.