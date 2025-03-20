Meclis’te Gerginlik, Oturuma Ara Verildi

MECLİS GENEL KURULU’NDA GERGİNLİK YAŞANDI

Meclis Genel Kurulu, gerilim dolu bir ortamda başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partili (CHP) milletvekilleri, bu durumu protesto etmek amacıyla dün Meclis’te kürsü işgali eylemi yapmıştı. Bugünkü oturumda ise kürsü işgali gerçekleşmedi ancak CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında ciddi bir gerginlik ortaya çıktı.

AK PARTİ VE CHP MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA TARTIŞMA

AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında eleştirilerde bulundu. Bu eleştirilere karşı CHP’li milletvekilleri yoğun bir şekilde tepki verdi. Genel Kurul’da taraflar arasında karşılıklı argo kelimeler kullanılırken, bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Gerginlik anında, Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır’ın AK Partili milletvekillerine küçük bir kolonya şişesi fırlattığı gözlemlendi. Durumun kontrolden çıkması üzerine oturuma 20 dakika ara verildi.