Meclis’te İmamoğlu Gerginliği Yükseldi

TBMM’DE TARİHİ GÜN VE GERGİNLİKLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bugün önemli bir gerginliğe ev sahipliği yaptı. Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı tepkisini dile getirdiği sırada, tüm CHP milletvekilleri kürsüye çıkarak destek verdiler. Bu durum üzerine TBMM TV yayını kesilirken, oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, gelişen kaos ortamında bir süreliğine birleşime 20 dakikalık bir ara verdi.

KÜRSÜ İŞGALİ VE YENİDEN BAŞLAYAN TARTIŞMALAR

Ara sonrası oturum tekrar başladığında, CHP’li milletvekillerinin kürsüyü terk etmemesi gerginliği iyice artırdı. Sırrı Süreyya Önder, durumu kontrol etmeye çalışırken birleşimi 20 Mart 2025 tarihine kadar tatil etme kararı aldı. Önder’in aldığı bu karar, Meclis’teki tartışmaların daha da alevlenmesine yol açtı.

Ali Mahir Başarır’ın yaptığı konuşmanın içerikleri kamuoyuyla tam olarak paylaşılmasa da, CHP’li vekillerin kürsüdeki tepkileri, konuşmanın iktidara yönelik ciddi eleştiriler içerdiğini ortaya koyuyor. Başarır’ın geçmişteki sert çıkışları da göz önüne alındığında, bugünkü konuşmanın siyasi ortamı olduktan sonra daha da gerdiği açıkça beliriyor.

MECLİS’TEKİ GÖRÜNTÜ VE GİDİŞAT

TBMM’de son günlerde yaşanan gerginlikler, iktidar ve muhalefet arasındaki iplerin iyice gerildiğini gösteriyor. CHP’nin yaptığı kürsü işgali ve sloganlarla tepkisini dile getirmesi, Meclis çalışmalarını olumsuz etkilerken, oturumun tatil edilmesi önemli bir gelişme olarak kaydedildi.