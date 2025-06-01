Meclis’te Yeni Haftada Yoğun Gündem

YENİ HAFTADA TEMPOLU ÇALIŞMA DÖNEMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada yoğun bir çalışma sürecine giriyor. 3 Haziran Pazartesi günü, Meclis Genel Kurulu’nda yeni Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek.

GİZLİ OYLAMA SÜRECİ

Numan Kurtulmuş’un görev süresinin dolması nedeniyle milletvekilleri, yeni başkan için gizli oylama ile oy kullanacak. Birinci ve ikinci turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacakken, üçüncü turda salt çoğunluk şartı bulunuyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Meclis Başkanı olarak seçilecek.

10. YARGI PAKETİ GÜNDEMDE

Seçimlerin ardından Genel Kurulun, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen ve “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmeye başlaması planlanıyor. Bu teklifte, suça teşebbüs halinde faile verilecek hapis cezalarının alt ve üst sınırı artırılacak. Kasten yaralama ve tehdit suçlarına yönelik hapis cezaları da yükseltiliyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılıyor. Kara ulaşım aracını hukuka aykırı bir şekilde engelleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar, hava ulaşım aracını engelleyenlere ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

ENGELLİ MAHKUMLAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEMELER

Kasıtlı suçlardan 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler cezalarını doğrudan çocuk eğitimevlerinde çekecek. Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan iyi halli bir hükümlünün, koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kaldıysa cezaevinde en az yüzde 10 süre geçirmiş olması zorunlu olacak. Ağır hastalık veya engellilik durumu tespit edilenler, toplum güvenliği açısından tehlike oluşturmuyor ise cezasını konutunda geçirebilecek. Teklifin, Genel Kurul görüşmelerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak yasalaşması bekleniyor.

ZİRAİ DON ARAŞTIRMALARI SÜRECEK

Meclis’te ayrıca komisyon toplantıları da devam edecek. Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri’deki çalışma ziyaretlerini değerlendirecek.