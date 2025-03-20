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Mecliste AK Parti ve CHP Gerginliği

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TBMM’DE GERGİNLİK ORTAMINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Dün TBMM Genel Kurul’unda meydana gelen kürsü işgali sonrasında, bugün AK Parti ve CHP’li milletvekilleri arasında bir tartışma meydana geldi. Bu gerginlik, oturum sırasında söz almak isteyen partilere ilişkin sert ifadelerin kullanılmasıyla daha da tırmandı.

TARTIŞMA NEDENİ YORUMLANMIŞTI

Yaşanan bu olaylar, TBMM’deki çalışma düzeninin nasıl sürdürüleceği ve muhalefet ile iktidar arasındaki iletişimin ne ölçüde sağlıklı olduğu konularında endişelere sebep oluyor. Milletvekilleri, bu tür gerginliklerin yasama faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Gözler, ilerleyen günlerde yeni bir tartışmanın alevlenip alevlenmeyeceğine çevrildi.

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