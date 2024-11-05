“MediaMarkt Girişimci Yarışması Başvuruları Açıldı!”

MEDIAMARKT STARTUP CHALLENGE YARIŞMASI

Geleceğin teknolojilerini şekillendiren firmalarla perakende sektörünü dönüştürecek girişimcileri bir araya getirmeyi amaçlayan yarışmanın son başvuru tarihi 2 Aralık 2024. MediaMarkt Türkiye, girişimcileri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek için bu yıl 7’ncisini düzenlediği “MediaMarkt Startup Challenge” yarışmasının başvuru sürecini başlattı. Şu ana kadar Türkiye dahil pek çok ülkeden başvuru alan yarışmaya girişimciler, 2 Aralık 2024 tarihine kadar katılabilecek.

INOVATİF ALANLARDA DEĞERLENDİRME

Yarışma kapsamında; “Perakende Satış Teknolojileri”, “Satış Sonrası Teknolojiler”, “Kurumsal Dijitalleşme ile Çalışan Deneyimini Güçlendirme” ve “Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Çözümleri” gibi alanlarda inovatif yaklaşımlar ortaya koyan projeler değerlendiriliyor. Uzmanlardan oluşan jüri, finalde yarışmaya hak kazanan girişimleri belirleyecek. Bu girişimler, 15 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Startup Challenge yarışmasında projelerini sunacak ve ödüle layık görülen ilk üç proje belirlenecek.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ İŞ BİRLİKLERİ

MediaMarkt Startup Challenge’ın önceki dönem kazanan projeleri, MediaMarkt ile iş birliklerine başlamış durumda. Geçtiğimiz yıllarda kazanan olan Wastespresso girişimi, mikro atık yönetimi, karbon ayak izi hesaplama ve raporlama gibi hizmetler sunarak MediaMarkt ile uzun vadeli bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği sayesinde, MediaMarkt, çalışanlarına yönelik bir ileri dönüşüm projesi başlattı. Proje çerçevesinde MediaMarkt Genel Merkezinde biriken kahve atıkları, yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürüldü. Türkiye’de kazanan girişimler arasında bulunan Buybuddy ve Udentify ile mağazalarda iş birliği yapan MediaMarkt, ayrıca AssistBox, B2Metric, Optiyol ve Qumpara gibi geleceğin perakende dünyasını şekillendiren girişimlerle pilot projelere imza attı.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH

Yarışmaya katılmak isteyen girişimcilerin, başvurularını 2 Aralık 2024 tarihine kadar MediaMarkt Startup Challenge | MediaMarkt adresinden yapmaları gerekiyor.