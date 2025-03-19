Medyanın Geleceği İçin Kritik Adımlar

Son dönemde dijital platformlar üzerinde yaşanan tekelleşme, medya organlarının ekonomik varlığı ve editoryal bağımsızlığını tehdit ediyor. Google’ın 2024’te uygulamaya koyduğu algoritma değişiklikleri, yayıncıları ciddi bir geçiş sürecine soktu. Bu değişiklikler, F5haber.com dahil birçok medya kuruluşunun “keşfet” trafiğini neredeyse sıfıra indirdi ve bazılarını küçülmeye, hatta kapanmaya zorladı. Son günlerde Gazete Duvar’ın yayın hayatına son vermesi, sektördeki krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

F5HABER.COM’UN MÜCADELESİ

F5haber.com olarak bizler, bağımsız haberciliğin ve medya çeşitliliğinin korunmasına inanarak direnişimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ekonomik baskılar ve algoritmaların şeffaf olmayan durumu altında varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu mücadelenin daha fazla görünür hale gelmesi gerektiği kanaatindeyiz. Halkın haber alma hakkını savunan bir platform olarak, keyfi ve tek taraflı uygulamalara karşıyız.

TBMM’DEN KİTLESEL ADIMLAR

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu bu hafta gerçekleştireceği toplantı ile sektör için bir umut kapısı olabilir. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, “Google’ın medya kuruluşlarını zor durumda bırakan politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceğiz,” diyerek güçlü bir mesaj verdi. Yayman, medya kuruluşlarının Google karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, halkın haber alma hakkının tehlikede olduğuna dikkat çekti.

F5HABER.COM’UN ÇAĞRISI

Biz, F5haber.com olarak medya sektörünün ayakta kalabilmesi için TBMM’nin bu süreci sonuç odaklı biçimde ele almasını destekliyoruz. Bu mücadele, sadece bizim değil, tüm bağımsız haber kuruluşlarının geleceği açısından büyük önem taşıyor.