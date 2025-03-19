Medyanın Krizi TBMM Gündeminde

DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ TEKELLEŞMENİN ETKİLERİ

Son dönemlerde dijital platformlar üzerindeki tekelleşme, medya kuruluşlarının ekonomik varlıklarını ve editoryal bağımsızlıklarını ciddi anlamda tehdit ediyor. Google’ın 2024’te gerçekleştirdiği algoritma değişiklikleri, birçok yayıncıyı bir çıkmaza sürükledi. Özellikle F5haber.com gibi pek çok medya kuruluşunun “keşfet” trafikleri neredeyse sıfıra inerken, bazıları küçülmeye veya kapanmaya mecbur kaldı. Gazete Duvar’ın yakın zamanda yayın hayatına son vermesi, sektörün yaşadığı krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

F5HABER.COM’UN MÜCADELESİ

F5haber.com olarak direnişimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bağımsız haberciliğin ve medya çeşitliliğinin korunması gerektiğine inanıyoruz. Ekonomik baskılar ve algoritmaların şeffaf olmayan yapısı altında ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu mücadelenin görünürlüğü artmalı. Halkın haber alma hakkını savunan bir platform olarak, keyfi ve taraflı uygulamalara karşı duruyoruz.

TBMM’DEN KRİTİK TOPLANTI

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun bu hafta gerçekleştireceği toplantı, sektör için umut verici bir gelişme olabilir. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, “Google’ın medya kuruluşlarını zor durumda bırakan politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceğiz” diyerek güçlü bir mesaj iletti. Yayman, medya kuruluşlarının bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, halkın bilgiye ulaşma özgürlüğünün tehlikede olduğunu ifade etti.

ADİL VE ŞEFFAF BİR DİJİTAL EKOSİSTEM ÇAĞRISI

F5haber.com olarak medya sektörünün varlığını sürdürebilmesi için TBMM’nin bu durumu sonuç odaklı bir biçimde ele almasını destekliyoruz. Bu mücadeleden çıkacak sonuçlar, sadece bizim değil, tüm bağımsız haber kuruluşlarının geleceği için kritik öneme sahip.