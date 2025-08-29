Mehmet Ali Erbil, Evlendi; Serdar Ortaç Katılmadı

Magazin

MEHMET ALİ ERBİL EVLENDİ

Türk televizyon dünyasının tanınmış simalarından olan Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile hayatını birleştirdi. Çift, dün akşam Yeniköy’de bulunan evinin bahçesinde sade bir nikah töreni düzenledi.

AİLE DESTEĞİ

Nikah etkinliğine Mehmet Ali Erbil’in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil’in yanı sıra, yakın dostları da katıldı. Aile üyelerinin yüzündeki mutluluk dikkat çekti.

Evliliğin en dikkat çeken unsuru ise ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu. Nikah şahidi olarak beklenen Ortaç, uykusuz kaldığı için törende yer alamadı. Mehmet Ali Erbil bu durum hakkında, “Maneviyat yok onda. O yüzden hayatı boyunca hep yalnız… Ve yalnız kalacak” şeklinde bir cepheyi ortaya koydu.

