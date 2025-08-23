mehmet-ali-erbil-evlenecek

MEHMET ALİ ERBİL VE GÜLSEREN CEYLAN’IN NİKAH TÖRENİ

Şovmen Mehmet Ali Erbil (68) ve Gülseren Ceylan (26), 28 Ağustos Perşembe günü dost çevrelerinin katılımıyla sade bir nikâh töreni gerçekleştirecek. Erbil, daha önce Ceylan ile yaşadığı tartışmalar sonrası “Ben 4 eşime bir tokat bile atmadım. Kala kala Gülseren’e mi kaldım” demişti.

Ceylan’DAN AÇIKLAMALAR

Gülseren Ceylan, birkaç ay önce ayrıldığı Erbil ile ilgili şunları söylemişti: “Kız arkadaşıma yazıldı. Evde hizmetçiyi taciz etti. ‘Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık’ dedi. Bu itirafı ağzından direkt duydum ve çıldırdım. Arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynuyordu.” Ceylan, kumar oynanan bir akşamda Erbil’in arkadaşlarının genç bir kızı istismar ettiğini ve eğlendiklerini iddia etti. Bu sebeplerle Mehmet Ali Erbil, Ceylan’a karşı hakaret davası açmış ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

ARKADAŞLIKLARI SÜRÜYOR

Yaşanan sorunların ardından ünlü şovmen, katıldığı bir magazin programında “Gülseren’le hala konuşuyor musunuz?” sorusuna, “Gülseren’le görüşmeler var her zaman. Dostuz, 2 yılımı verdim” yanıtını vermişti. Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan’ı affetme sürecini ise şu sözlerle açıklamıştı: