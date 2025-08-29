Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan’la Evlendi

MEHMET ALİ ERBİL, GÜLSEREN CEYLAN İLE EVLENDİ

Ünlü Türk televizyoncisinin, Gülseren Ceylan ile hayatlarını birleştirdikleri nikah töreni, geçen akşam Yeniköy’deki evlerinin bahçesinde gerçekleşti. Sade bir atmosferde yapılan bu törende, çiftin heyecanı gözlerden kaçmadı.

AİLE DESTEK VERDİ

Nikah, Mehmet Ali Erbil’in çocukları Sezin, Yasmin ve Ali Sadi Erbil’in yanı sıra yakın arkadaşların da katılımıyla daha da anlam kazandı. Aile üyeleri, mutluluklarını gizlemedi ve bu anı birlikte kutladı.

Evliliğin en fazla konuşulan yanı, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın nikah törenine iştirak edememesi oldu. Nikah şahidi olması beklenen Ortaç, uyuyakalması sebebiyle katılım gösteremedi. Durumu değerlendiren Mehmet Ali Erbil, “Maneviyat yok onda. O yüzden hayatı boyunca hep yalnız… Ve yalnız kalacak” açıklamasını yaptı.