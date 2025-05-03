Mehmet Aslan Paylaşımını Sildi, Özür Diledi

ÖNDER’İN VEFATI VE ARDINDAN GELEN TEPKİLER

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025’te geçirdiği kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde 18 gün yoğun bakımda kalan Önder, 3 Mayıs 2025’te hayatını kaybetti. 62 yaşındaki siyasetçinin vefatı, hem siyaset hem de sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.

MEHMET ASLAN’IN TARTIŞMALI PAYLAŞIMI

Önder’in ölümünün ardından siyaset dünyasında birçok taziye mesajı gelirken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan’ın yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı büyük bir dikkat çekti. Aslan, 3 Mayıs’ın Türkçülük Günü olarak anılmasına atıfta bulunarak, “Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük Günü’nde Allah aldı canını” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Önder’in siyasi geçmişiyle ilgili tartışmalara yol açtı ve sosyal medyada sert eleştiriler aldı.

ASLAN’DAN YENİ AÇIKLAMA

Gelen tepkilerin artması üzerine Mehmet Aslan, paylaşımını silip özür dileyen bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ayrıca, paylaşımın altına hakaret eden gözetlediğini belirterek, “Ölmüşlerimize hakaret eden müptezellerle yüzleşeceğiz” dedi. Bu açıklama, tartışmaların daha da büyümesine sebep oldu.