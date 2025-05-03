Mehmet Aslan, Sırrı Süreyya Önder’i yüceltti

ÖNDER’İN VEFATI VE REAKSİYONLAR

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025’te kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. 18 gün süren yoğun bakım mücadelesinin sonucunda, 3 Mayıs 2025’te hayatını kaybetti. Önder’in vefatı, hem siyaset hem de sanat camiasında derin bir üzüntüye yol açtı. Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan’ın sosyal medya paylaşımı da büyük bir gündem yarattı.

MEHMET ASLAN’IN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI

Aslan’ın paylaşımı başlangıçta tepki topladı, ardından ise silinerek özür açıklaması yapıldı. Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından siyasilerden gelen taziye mesajları ardı ardına gelirken, Mehmet Aslan, X hesabında şu sözleri kullandı: “Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük Günü’nde Allah aldı canını.” Bu paylaşım, 3 Mayıs’ın Türkçülük Günü olarak kutlanmasına atıfta bulunarak Önder’in siyasi geçmişine yönelik bir göndermede bulunduğu şekilde yorumlandı. Paylaşım sosyal medyada hızla yayılarak sert eleştirilere neden oldu.

ÖZÜR AÇIKLAMASI VE TEPKİLER

Gelen tepkilerin ardından Mehmet Aslan, paylaşımını silip yeni bir açıklama yaptı. Aslan, ayrıca paylaşımının altına hakaret edenlerle “tek tek hesaplaşacağını” ifade ederek, “Ölmüşlerimize hakaret eden müptezellerle yüzleşeceğiz” şeklinde ekledi. Bu durum, siyasi tartışmaların içerisinde yer alan etik sorunları ve kişisel tutumları yeniden gündeme taşıdı.