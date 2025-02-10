Mehmet Aslantuğ’dan Yeni Aşk Paylaşımı

MEHMET ASLANTUĞ’UN EŞİNDEN BOŞANMASI

Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs tarihinde Arzu Onan ile olan 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın ardından Aslantuğ, yeni bir aşka yöneldi.

YENİ İLİŞKİ VE PAYLAŞIMLAR

63 yaşındaki ünlü oyuncu, bir süredir uzman psikolog Canan Şahin ile ilişki yaşıyor. Sevgilisi ile birlikte dans ederken ve meditasyon yaparken çekilen fotoğrafların altına, “Bir bakış bile yetermiş ya her şeyi anlatmaya e yetmesin mi? Çıkar bakışmayı mesela sevgiden olmaz ki. Velhasıl bakışarak geldik bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoş geldiniz bedeni unutmuş bi’ zihnin dansla terapi edilebildiğini nihayet siz öğrettiniz.” şeklinde bir şiir yazdı.

DUYGU DOLU PAYLAŞIM

İki yıl önce 27 yıllık eşi Arzum Onan’dan boşanan Mehmet Aslantuğ, boşanma sürecinin ardından Instagram üzerinden yaptığı duygu dolu paylaşımla dikkat çekti. İlk zamanlarda yeni bir ilişki içinde görünmeyen Aslantuğ, şimdi romantik bir paylaşım ile kamuoyunun dikkatini çekiyor.