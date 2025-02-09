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Mehmet Aslantuğ Yeni Aşkını Duyurdu

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MEHMET ASLANTUĞ’UN EŞİNDEN AYRILIĞI

Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs’ta Arzu Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı.

YENİ AŞKINI KUTLUYOR

Bir süredir psikolog Canan Şahin ile aşk yaşayan 63 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisinin dans ederken ve meditasyon yaparken çekilen fotoğraflarının altına şu şiiri yazdı: “Bir bakış bile yetermiş ya her şeyi anlatmaya e yetmesin mi? Çıkar bakışmayı mesela sevgiden olmaz ki. Velhasıl bakışarak geldik bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoş geldiniz bedeni unutmuş bi’ zihnin dansla terapi edilebildiğini nihayet siz öğrettiniz.”

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