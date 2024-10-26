“Mehmet Dede’nin Okul Destanı”

80 YAŞINDAKİ MEHMET COŞKUNLAR’IN OKUL GÖNÜLLÜLÜĞÜ

80 yaşındaki Mehmet Coşkunlar, otizimli torununu götürdüğü okulda gönüllü görevlilik yapmaya başladı. Okulda karşılaştığı her arızaya el atan Coşkunlar, ustalığını gösteriyor. Sıraların onarımından bozuk çeşmelerin tamirine kadar birçok işi üstleniyor.

OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINI DA ÜSTLENİYOR

Mehmet dede, okul aile birliği başkanlığını da alarak daha aktif bir rol oynuyor. “Ben okula bir torunumu getirdim ama şu an 800 torunum var” diyerek, bu süreçte edindiği güzel ilişkileri vurguluyor. Coşkunlar, sadece torunu için değil, birçok çocuk için de destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.