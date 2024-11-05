“Mehmet Metiner, Devlet Bahçeli ile Görüştü”

GÖRÜŞME DETAYLARI VE BAHÇELİ’YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

AK Parti’nin 24, 25 ve 26’ncı dönem milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği 1 saat 20 dakika süren görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Metiner, “Sayın Bahçeli, silahın, şiddetin, terörün olmadığı bir Türkiye’de her şeyin konuşulabileceğini, tartışılabileceğini düşünüyor ve sorunların demokrasi içerisinde, diyalog yoluyla çözümlenebileceğine inanıyor,” dedi. Metiner, Bahçeli’nin uzattığı elin “tutulmadığını” ve bunun yerine “ısırıldığını” ifade ederek, silahların bırakılmayacağı mesajının verildiğini belirtti ve Bahçeli’nin iki kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.

BİRLİKTELİĞİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ VE GEREKEN ADIMLAR

Metiner, görüşmeye dair izlenimlerini aktarırken, “Bahçeli’nin uzattığı elin kıymetinin bilinmediğini” söyledi. “Yaptığı tarihi çağrının gereğine uygun davranıldığı kanaatinde değilim. Hâlâ birileri silah üzerinden siyasal sonuçlar devşirebileceğine inanıyor,” diye belirtti. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin silahla siyasetin birlikte olamayacağına dair görüşünü dile getiren Metiner, “Silahın ucu gösterilerek siyasi sonuçlar devşirilmesine izin verilemez. Bunun dışında ‘Bu ülkenin Kürtlerinin varsa bir eksiği, varsa bir talebi, oturulur konuşulur, gereken neyse yapılır’ diyen çok anlamlı bir yerde duruyor,” dedi. Önceliğin silahların susması olduğunu belirten Metiner, “Her şey konuşulabilir, ama o talepler yerine gelmediği zaman silaha sarılacaksanız, bunun adı zaten demokratik siyaset olmaz,” ifadelerini kullandı.

KIRMIZI ÇİZGİLERİ VE DEMOKRATİK SİYASET ANLAYIŞI

Metiner, Bahçeli’nin yalnızca iki talebe kapalı olduğunu vurgulayarak, “Anayasa’nın ilk dört maddesi ile ilgili her türlü öneriye ve özerklik, federasyon tarzı önerilere kapalı olduğunu söylüyor. Bu iki başlıktaki taleplerin çözümsüzlüğünün çoğaltmaktan başka bir işe yaramayacağına inanıyorum,” açıklamasında bulundu.

Metiner, Bahçeli’nin çıkışının karşılık bulma ihtimali hakkında, “Bahçeli’nin uzattığı el tutulmadı, o el ısırıldı. Silahların bırakılmayacağı söylendi. Silahlar üzerinden siyasal sonuçlar devşirileceği ihtar edildi,” diyerek durumu değerlendirdi. Suriye’nin kuzeyindeki PKK yapılanmasına onay vermeyen bir Türkiye’ye karşı silahların tehdit unsuruna dönüştüğünü ifade eden Metiner, “Dolayısıyla silahların bırakılması şartını Amerika-İsrail tarafından oluşturulacak bir PKK devletçiliğinin kabulüne bağlayan bir anlayışla zaten yolu yürümek mümkün değil,” dedi.