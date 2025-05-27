Mehmet Şimşek: Enflasyon Düşüşü Bu Yıl Sürecek

Ekonomi Yönetimi Çalışmalarını Sürdürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çeşitli temaslarla bulunuyor. Bakan Şimşek, “Türkiye güçlü olmaya devam edecek” diyerek, küresel zorluklara rağmen Türkiye’nin avantajlı bir konumda olduğunu ifade etti. “Dünyada büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin güçlü kalacağına inanıyorum” dedi. Konferansta Türkiye’nin savunma sanayi, inşaat, turizm, sağlık turizmi, oyun sektörü ve dizi ihracatı gibi hizmet sektörlerinde küresel rekabet gücünü öne çıkardı ve Batı ile entegrasyonun önemini vurguladı.

AB ile Ticaret Hacmi Artabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Avrupa Birliği’nin Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncelleyerek Türkiye ile ticaret hacminin 200 milyar eurodan 400 milyar euroya yükselebileceğini belirtti. “İnanıyorum ki AB ülkeleri gelecekte Türkiye’ye daha fazla ihtiyaç duyacaktır” ifadesinde bulundu. Ayrıca, ABD yönetiminin Türkiye ile ekonomik iş birliği konusunda istekli olduğunu belirten Şimşek, bu iş birliğinin çeşitli alanlarda gelişeceğini kaydetti. Dijital dönüşüm ve iklim değişikliği konularında hassas davranarak Türkiye ve KKTC’nin bu konularda iş birliği yapabileceğini dile getirdi.

Sürdürülebilir Büyüme İçin Temel Atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme kalitesini artırmak için sağlam temeller attıklarını vurguladı. Brüt ve net döviz rezervlerinin sürekli arttığını ve Türkiye’nin risk priminin yanı sıra kur oynaklığının da düştüğünü belirtti. Şimşek, “Ekonomik programı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Sorunlar için tedbirler alacağız” dedi. İç ve dış dalgalanmaların ekonomik programa olan etkisinin sınırlı kaldığını ve piyasalardaki dalgalanmaları başarıyla yönettiklerini ifade etti.

Enflasyon Düşüşü Devam Edecek

Bakan Şimşek, uygulanan program sayesinde enflasyonun düşüş trendinin süreceğini vurguladı. “Enflasyon bu yıl devam edecek. Temel mallarda enflasyon yüzde 20’ye tüm mallar için ise yüzde 31’e düştü. Manşet enflasyon yüzde 38, ancak hizmet sektöründeki enflasyonda da düşüş gözlemleniyor” diye konuştu. İç talepte görülen yavaşlama, düşen petrol fiyatları ve yurt içi enerji üretimindeki artışın dış ticaret açığını olumlu yönde etkilemesi öngörülüyor.

Terörsüz Türkiye Ekonomik Kazanımları Artıracak

Bakan Şimşek, “Terörsüz Türkiye” sürecinin ekonomik kazanımlarının yüksek olacağını belirtti. PKK terörüyle mücadelede son 50 yılda harcanan kaynakların maliyetine değinerek, bu kaynağın ekonomiye yönlendirilmesinin ülke refahını artıracağını ifade etti. Terörün sona ermesiyle bölgedeki yer altı kaynaklarının ve genç nüfusun ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirten Şimşek, özel sektörün tereddüt ettiği bölgelere yatırım yapma eğiliminde olacağını söyledi.