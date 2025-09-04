“Mehmet Tan İşten Çıkarıldığını Açıkladı”

MEHMET TAN’IN ÇEKİM GÖRÜNTÜLERİ VE İŞTEN ÇIKARILMA SÜRECİ

41 yaşındaki ünlü oyuncunun dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, çekimlerden bir sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medya platformlarında paylaştı. Bu görüntülerin hızla yayılarak dikkat çekmesi sonrası Tan, çalıştığı firmanın kendisini işten çıkardığını duyurdu.

FESİH KARARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Mehmet Tan, yaptığı açıklamada, “Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” dedi. Gelişmeler hızlı bir şekilde kamuoyunun gündeminde yer alırken, gözler Tatlıtuğ’a çevrildi. Sessizliğini bozan ünlü aktör, Instagram hesabından daha detaylı bir açıklama yaptı.

SETTE BİR AİLE OLARAK ÇALIŞMA VURGUSU

Tatlıtuğ, Instagram’da, “Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık” ifadelerini kullandı.