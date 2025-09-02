Meksika, ABD ile İş Birliği Yapabilir

ABD’NİN KARİYPERLER’E GÖNDERDİĞİ GEMİLER

ABD’nin “uyuşturucu kartelleriyle mücadele” amacıyla Karayipler bölgesine savaş gemileri ve denizaltılar göndermesi, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimi artırdı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bu gerilimin artış gösterdiği dönemde, 2-4 Eylül tarihlerinde Meksika ve Ekvador’u ziyaret edecek.

UYUŞTURUCU KARTELLERİNE YÖNELİK HEDEFLER

Rubio’nun ziyaretinin gündeminde, “uyuşturucu kartellerini çökertmek, fentanil kaçakçılığını durdurmak, yasa dışı göçü sona erdirmek ve kıtaya zarar veren aktörlere karşı koymak” gibi konular yer alıyor. Axios’un aktardığına göre, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’da gerçekleştirdiği konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın düzensiz göçmen politikası ve uyuşturucu kartellerine yönelik eylemlerinin yanı sıra uyguladığı tarifeleri değerlendirdi.

Sheinbaum, Meksika’nın en düşük tarife oranına sahip ülke olduğunu ifade ederek, birçok ülkeyle iş birliği içinde olduklarını belirtti ve bir ticaret anlaşması ile daha iyi şartlara ulaşılabileceğini dile getirdi. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu kabul edeceklerini ve güvenlik alanında iş birliği için bir anlaşma sağlanacağını söyleyerek, “Bu anlayışın temelinin, ortak sorumluluk, karşılıklı güven, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ve boyun eğmeksizin iş birliği olduğunu açıkça belirttik” ifadesini kullandı.