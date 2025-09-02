Meksika, ABD ile İşbirliği Yapabilir

ABD- VENEZUELA GERİLİMİ ARTMAKTA

ABD, “uyuşturucu kartelleriyle mücadele” amacı doğrultusunda Karayipler bölgesine savaş gemileri ve denizaltılar göndermesiyle birlikte ABD ile Venezuela arasındaki gerilim arttı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bu gerginlik döneminde 2-4 Eylül tarihleri arasında Meksika ve Ekvador’a ziyaret gerçekleştirecek.

GÜNDEMDE UYUŞTURUCU KARTELLERİNİN ÇÖKERTİLMESİ VAR

Rubio’nun ziyaretinde gündemini “uyuşturucu kartellerini çökertmek, fentanil kaçakçılığını durdurmak, yasa dışı göçü sona erdirmek ve kıtaya zarar veren aktörlere karşı koymak” gibi konular oluşturacak. Axios’un haberine göre, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’da yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın düzensiz göçmen politikası, uyuşturucu kartellerine yönelik alımları ve uyguladığı tarifeleri değerlendirdi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Sheinbaum, Meksika’nın en düşük tarife oranına sahip ülke olduğunu ve bir çok ülke ile iş birliği yaptıklarını belirterek, bir ticaret anlaşması ile daha iyi şartlara ulaşmanın mümkün olabileceğini ifade etti. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirten Sheinbaum, Washington ile güvenlik alanında iş birliği için bir anlaşmaya varacaklarını dile getirerek, “Bu anlayışın temeli, ortak sorumluluk, karşılıklı güven, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ile boyun eğmeksizin iş birliği olduğunun altını çizdik.” dedi.