Meksika’da Otobüs, Trenle Çarpıştı

FECİ KAZA DETAYLARI

Meksika’nın Atlacomulco bölgesinde meydana gelen trajik bir kaza, demir yolu raylarını geçmeye çalışan çift katlı otobüsle yük treninin çarpışmasıyla yaşandı. Bu kaza, yerel basında geniş yer buldu.

KURBANLAR VE YARALILAR

Kaza sonucunda ilk verilere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, bunların dışında bazıları ağır olmak üzere toplam 45 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Olayın meydana geldiği yere çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı gönderildi.

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.