Dünya

Meksika’da Yangın: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

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YANGIN OLAYI VE KAYIPLAR

Meksika’nın Guanajuato eyaletinin San Jose Iturbe kasabasındaki bir rehabilitasyon merkezinde sabah saatlerinde bir yangın meydana geldi. Yetkililer, bu trajik olayda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, ayrıca en az 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. Guanajuato savcılığı, yangının nedenini belirlemek amacıyla uzman ekiplerin delil toplama ve tanıklarla görüşmeler yaptığını bildirdi.

CENAZE MASRAFLARI VE DESTEK

Kasaba yetkilileri, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sunarak, cenaze masraflarının karşılanacağını duyurdu. Meksika basını ise, yangında ölenlerin rehabilitasyon merkezinde “kilitli tutulduklarına” dair bazı iddialara yer verdi. Bu durum, olayla ilgili endişeleri artırıyor ve soruşturmanın seyrini etkileyebiliyor.

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