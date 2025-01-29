Meksika’dan Güvenli Üçüncü Ülke Açıklaması

GÖÇMEN DURUMU ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Meksika’nın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’den sınır dışı edilmesi beklenen birçok düzensiz göçmenin durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sheinbaum, Amerika Birleşik Devletleri’nin gönderdiği göçmenler konusunda “güvenli üçüncü ülke” olma arzularının olmadığını vurguladı. “Diğer ülke vatandaşlarının Meksika’ya gönderilmesi olasılığına karşı sürekli iletişim halindeyiz. Meksikalılar olarak, sınırda zor durumda kalan birini kendi haline bırakmayız ve bu zaten bizim için yeni bir durum değil.” ifadesini kullandı.

KENDİ VATANDAŞLARINI KABUL EDİYORLAR

Sheinbaum, ABD’den sınır dışı edilen Meksikalı vatandaşlarını kabul ettiklerini belirtti. Ancak kendisi, diğer ülke vatandaşlarının Meksika’ya gönderilmesi üzerinde güvenli bir üçüncü ülke olma niyetlerinin bulunmadığını yineledi. Bu tutumları, Meksika’nın göç politikalarının temelini oluşturuyor.