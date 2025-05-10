Meksika, Google’a Dava Açtı!

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google’ın ABD’deki harita uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak değiştirmesi sebebiyle dava açtıklarını bildirdi. Meksiko’daki Ulusal Saray’da düzenlenen basın toplantısında Sheinbaum, Google’ı daha önce uyardıklarını fakat taleplerinin ihtiyaca cevap vermediğini belirtti. “Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz” dedi. Meksika’nın hukuk departmanı, Google’ın harita uygulamasındaki isim değişikliğini uluslararası hukuka aykırı buluyor. Sheinbaum, sürecin sıkı bir şekilde takip edildiğini ve gerekli hukuki adımların atılacağını ifade etti.

KÖRFEZİN TAMAMI AMERİKA KÖRFESİ OLAMAZ

Sheinbaum, körfezin ABD kıyılarına denk gelen kısmında “Amerika Körfezi” adının kullanılmasına itiraz etmediklerini vurguladı. Ancak, “Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Bizim talebimiz, Google’ın ‘Amerika Körfezi’ adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba’ya denk gelen kısımlar içinse ‘Meksika Körfezi’ ismini kullanmasıdır” değerlendirmesinde bulundu. Sheinbaum, Meksika Körfezi’nin uluslararası bir su kütlesi olduğunu ve tek taraflı isim değişikliğinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

TRUMP’IN KARARNAMESİ VE GOOGLE’IN ADIMI

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’te Beyaz Saray’da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesi emrini vermişti. Google, bu talimata uyarak 11 Şubat 2025’te harita uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak güncellediğini açıkladı. Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmelerinde bu konunun gündeme gelmediğini ifade etti.