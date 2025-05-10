Meksika, Google’a Dava Açtı!

DAVA SÜRECİ HIZLANDI

Meksika’nın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google’ın ABD’deki harita uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak değiştirmesi dolayısıyla dava süreci başlattıklarını duyurdu. Başkent Meksiko’daki Ulusal Saray’da gerçekleştirilen günlük basın toplantısında, Sheinbaum daha önce Google’a bu konuda uyarılarda bulunduklarını ancak taleplerinin dikkate alınmadığını belirtti.

Sheinbaum, “Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz” dedi. Meksika’nın hukuk departmanı, Google’ın harita uygulamasındaki isim değişikliğini uluslararası hukuka aykırı buluyor. Sheinbaum, sürecin dikkatli bir şekilde takip edildiğini ve gerekli hukuki adımların atılacağını ifade etti.

KÖRFEZİN ADLARINDAKİ TARTIŞMA

Sheinbaum, körfezin ABD kıyılarına denk gelen kısmında “Amerika Körfezi” isminin kullanılmasına karşı olduklarını vurguladı. Ancak, “Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Bizim talebimiz, Google’ın ‘Amerika Körfezi’ adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba’ya denk gelen kısımlar içinse ‘Meksika Körfezi’ ismini kullanmasıdır” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Sheinbaum, Meksika Körfezi’nin uluslararası bir su kütlesi olduğunu ve tek taraflı isim değişikliğinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde Beyaz Saray’da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi’nin “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesi talimatını vermişti. Google, bu talimat doğrultusunda 11 Şubat 2025’te haritalar uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak güncellediğini duyurdu. Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmelerinde bu konunun gündeme gelmediğini belirtti.