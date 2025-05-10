Meksika, Google’a Dava Açtı!

DAVANIN GEREKÇESİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google’ın ABD’deki harita uygulamasında “Meksika Körfezi” isminin “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesi sebebiyle dava açtıklarını duyurdu. Başkent Meksiko’daki Ulusal Saray’da düzenlenen basın toplantısında Sheinbaum, Google’a daha önce uyardıklarını ancak taleplerinin karşılık bulmadığını ifade etti.

DAVA SÜRECİNİN İLERLEYİŞİ

Sheinbaum, “Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu. Meksika’nın hukuk departmanı, Google’ın harita uygulamasındaki isim değişikliğinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtiyor. Sheinbaum, sürecin dikkatli bir şekilde takip edildiğini ve gerekli hukuki adımların atılacağını vurguladı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ

Sheinbaum, körfezin ABD kıyılarına ait bölgesinde “Amerika Körfezi” adının kullanılmasına itiraz etmediklerini vurguladı. Ancak, “Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Bizim talebimiz, Google’ın ‘Amerika Körfezi’ adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba’ya denk gelen kısımlar içinse ‘Meksika Körfezi’ ismini kullanmasıdır” değerlendirmesinde bulundu. Meksika Körfezi’nin uluslararası bir su kütlesi olduğunu ve tek taraflı isim değişikliğinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, “Meksika Körfezi”nin isminin “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesine ilişkin bir kararnameyi 20 Ocak 2025’te imzaladı. Google, bu talimat doğrultusunda 11 Şubat 2025’te haritalar uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini güncelledi. Sheinbaum, bu konu hakkında ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde gündeme gelmediğini de sözlerine ekledi.