Meksika, Google’a Dava Açtı!

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google’ın ABD’deki harita uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak değiştirmesi nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını duyurdu. Meksiko’daki Ulusal Saray’da düzenlenen günlük basın toplantısında, Sheinbaum, Google’a daha önce ihtarda bulunduklarını fakat taleplerinin dikkate alınmadığını ifade etti.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sheinbaum, “Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Meksika’nın hukuk departmanı, Google’ın harita uygulamasındaki isim değişimini uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirmekte. Sheinbaum, sürecin titizlikle izleneceğini ve gerekli hukuki adımların atılacağını belirtti.

Sheinbaum, körfezin ABD kıyılarına denk gelen kısmında “Amerika Körfezi” ifadesinin kullanılmasına karşı olmadıklarını vurguladı. Ancak, “Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Talebimiz, Google’ın ‘Amerika Körfezi’ ismini yalnızca ABD topraklarına ait kısmında kullanması, Meksika ve Küba’ya ait kısımlar için ise ‘Meksika Körfezi’ adının korunmasıdır” değerlendirmesinde bulundu. Meksika Körfezi’nin uluslararası bir su kütlesi olduğuna dikkat çeken Sheinbaum, tek taraflı isim değişikliğinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

TRUMP’IN KARARNAMESİ VE GOOGLE’IN ADIMI

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’te Beyaz Saray’da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi” olarak değişmesi yönünde talimat vermişti. Google, bu talimatı izleyerek 11 Şubat 2025’te haritalar uygulamasında “Meksika Körfezi” adını “Amerika Körfezi” olarak güncellemişti. Sheinbaum, Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmelerinde bu konunun gündeme gelmediğini sözlerine ekledi.