Meksika, Google’a Davacı Oldu

DAVA SÜRECİ BAŞLATILDI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google’ın ABD’deki harita uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak değiştirmesine dair dava açtıklarını duyurdu. Başkent Meksiko’daki Ulusal Saray’da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Google’a daha önce uyarıda bulunduklarını fakat taleplerinin sonuçsuz kaldığını belirtti.

KARAR BEKLENTİSİ

Sheinbaum, “Google zaten dava edilmiş durumda. Şu anda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz” diyerek sürecin ilerleyişine dikkat çekti. Meksika’nın hukuk departmanı, Google’ın harita uygulamasındaki isim değişikliğini uluslararası hukuka aykırı buluyor. Sheinbaum, konunun yakından takip edildiğini ve gerekli hukuki adımların atılacağını ifade etti.

Sheinbaum, körfezin ABD kıyılarına denk gelen kısmında “Amerika Körfezi” adı kullanılmasına itiraz etmediklerini vurguladı. Ancak, “Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Bizim talebimiz, Google’ın ‘Amerika Körfezi’ adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba’ya denk gelen kısımlar içinse ‘Meksika Körfezi’ ismini kullanmasıdır” şeklindeki değerlendirmesiyle durumu netleştirdi. Sheinbaum, Meksika Körfezi’nin uluslararası bir su kütlesi olduğunu ve tek taraflı isim değişikliğinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

TRUMP’IN KARARNAMESİ VE GOOGLE’IN ADEMI

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde Beyaz Saray’da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesi emrini vermişti. Google, bu talimata uygun olarak 11 Şubat 2025 tarihinde haritalar uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak güncellemişti. Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmelerinde bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.