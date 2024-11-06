Melania Trump’ın Destekleyici Gülümsemesi Dikkat Çekti

ABD’DE BAŞKANLIK SEÇİMLERİ VE TRUMP’IN ZAFERİ

ABD’de gerçekleştirilen 60. Başkanlık seçimlerinin ardından eski başkan Donald Trump, Cumhuriyetçiler’in adayı olarak 47. ABD Başkanı olarak seçildi. Trump, zafer konuşması yapmak üzere kürsüye gelince yanında eşi Melania Trump’ın yer alması dikkat çekti. Melania’nın gülümsemesi de medyanın gözünden kaçmadı.

MELANIA TRUMP’IN DESTEKLEYİCİ TUTUMU

Trump ve yetişkin filmlerde oyunculuk yapan Stormy Daniels ile arasında süren “sus payı” davası devam ederken, boşanacağı yönünde iddialar gündeme gelen Melania, kürsüye yürüyen kocasının elini bırakmadı. Bu durum, Melania’nın destekleyici tutumunu ve Trump’ın zafer anındaki yanında duruşunu gözler önüne serdi.