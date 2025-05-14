Meloni, Erdoğan’a Teşekkür Etti

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerine İstanbul’un ev sahipliği yapma yönündeki Türkiye’nin hazır olduğu açıklaması ışığında iki lider, diplomatik perspektifleri ele aldı ve Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışa verdikleri desteği yineledi” denildi.

TEŞEKKÜR VE BEKLENTİLER

Açıklamada ayrıca, Başbakan Meloni’nin Türkiye’nin çatışmayı sona erdirecek müzakere edilmiş bir çözüme yönelik çabalarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği belirtildi. Meloni, “Ukrayna’nın yaptığı gibi Rusya’nın da en üst düzeyde yapılacak görüşmelere yönelik davete olumlu yanıt vermesini ve barışa olan istekliliğini somut bir şekilde gösterecek olan 30 günlük tam ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesini beklediğini” vurguladı.